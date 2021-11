AICEP atingiu em outubro recorde anual de investimento contratualizado

"Em outubro já tínhamos batido o recorde de sempre do investimento contratualizado pela agência", revelou esta segunda-feira o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, na conferência anual da AICEP

O ano 2019 tinha sido um ano de recorde, relembrou o responsável, e "2020 foi o que foi", mas em 2021, em outubro, o recorde de todo o ano 2019 no que diz respeito a investimento contratualizado já tinha sido ultrapassado.

Segundo os dados apresentados pelo presidente da agência, em 2019 o valor de investimento contratualizado foi de 1.172 milhões de euros e em outubro de 2021 o valor era já 1.233 milhões de euros.

Aliás, falando de diversas crises já passadas por Portugal, Luís Castro Henriques mostrou que Portugal recuperou mais rapidamente em 2021 do que em 2009/2010.

"Não foi por sorte, tivemos a trabalhar muito, as pessoas, as empresas exportadoras fartaram-se de trabalhar nesta década, ganharam competitividade, conquistaram o mercado fora e clientes estáveis e em bons mercados. O resultado está aqui", afirmou.

Apesar de 2020 não ter sido o ideal, o presidente da AICEP explicou que as empresas diversificaram a sua base de clientes, captando novos clientes. Agora, houve um aumento do número de empresas que têm no seu portefólio dez ou mais mercados clientes.

Além do mais, quanto às exportações, o presidente referiu que "dos números que temos agora estamos a crescer acima de 2019".

Outro aspeto onde Portugal está a crescer mais rápido é na captação de novos clientes. "À data de outubro temos 30 novos clientes a operar em Portugal. O nosso ano recorde foram 33 clientes a entrar em Portugal. Temo que este ano será um novo recorde", disse.

Por fim, o presidente fez também uma comparação entre o investimento captado no PT2020 e no QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), utilizando uma média deste entre 2008 e 2014. As conclusões? O PT2020 foi 1,5 vezes superior ao QREN no que diz respeito ao investimento e gerou três vezes mais postos de trabalho.