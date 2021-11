Costa e Silva: “Não vamos dar um salto significativo se continuarmos a exportar as coisas que exportamos hoje”

O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa e Silva, defende que os novos fundos sirvam para apostar em novas áreas com maior potencial de exportação.

Apesar de reconhecer a importância das exportações atuais e dos setores que para elas contribuem, Costa e Silva alerta que “não vamos dar um salto significativo se continuarmos a exportar as coisas que exportamos hoje”. Considera necessária uma mudança do tecido produtivo, além do reforço e consolidação de “tudo o que temos de bom no país”.

Para o presidente da comissão que acompanha o PRR, “temos de criar novos clusters, produtos de valor acrescentado”, e o plano de recuperação pode de facto “alavancar novos setores”. Aquele que começa por destacar como exemplo são as indústrias da saúde.

Portugal pode “ser uma das fábricas da Europa de medicamentos do futuro”, acredita. Outra hipótese seria entrar mais a fundo no tratamento e interpretação de dados, áreas em que já reconhece competências aos portugueses.

Estas iniciativas terão de ser tomadas num quadro de “problemas novos” a nível global, quando se verificam disrupções das cadeias de abastecimento e uma repercussão “brutal” no aumento dos custos dos bens de produção, da energia e das matérias primas, alerta. Paralelamente, as empresas estão descapitalizadas, na sequência do ano de pandemia.

Isto, sem esquecer problemas antigos. “A economia portuguesa esteve estagnada e continua a estar estagnada”, olhando para um horizonte alargado: ficou entre 20 a 40% abaixo da média europeia nos últimos 20 anos, afirma. “Há uma reflexão que temos de fazer todos”, quando estamos perante “a geração mais qualificada de sempre”.

Numa intervenção anterior, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, identificou como um grande desafio para o crescimento da economia e das exportações a forte escassez de capital e o desencontro entre as qualificações da classe trabalhadora e a oferta de emprego, que leva a salários mais baixos e a uma “frustração que muitas vezes acaba em emigração”, quando o talento é necessário ao desenvolvimento. “A abertura da economia portuguesa é uma condição para os portugueses conseguirem ficar no país”, afirmou.

Ainda assim, assinala algum sucesso. “2021, no conjunto, pode ser equivalente aos três anos anteriores do ponto de vista de contratualização, se não mais”, estima.

No mesmo evento, da parte da manhã, o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, revelou que em outubro já havia sido batido o recorde de investimento contratualizado pela agência.