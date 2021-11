PSI-20 abre semana em terreno negativo

Depois de ter encerrado a semana passada em terreno negativo, o índice de referência português continua a sua caminhada no "vermelho". O PSI-20 começou a sessão desta segunda-feira com uma desvalorização de 0,12%, para 5.637,84 pontos, às 8h20. CTT continua em queda.

Das 19 cotadas que compõem o índice, oito encontram-se a negociar em baixa. Os CTT lideram as quedas, com uma desvalorização de 1,95%, para 4,265 euros por ação.

No "vermelho" encontra-se também o BCP, que perde 0,76% para 0,1577 euros por ação.

Em sentido inverso, e a impedir uma maior queda do PSI-20, encontram-se a maioria dos "grandes", ainda que com ganhos ligeiros. A Jerónimo Martins avança 0,05%, para 19,9 euros por ação, a EDP 0,06%, para 4,762 euros, a EDP Renováveis vê ganhos de 0,18%, para 22,18 euros e a Galp ganha 0,4%, para 9,116 euros.

A liderar os ganhos do dia está a Mota Engil, que avança 1,13% para 1,337 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa que se encontra "mista". Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, segue a "vermelho", na "linha de água", com uma desvalorização de menos de 0,05%. Entre as principais praças europeias apenas Milão, Madrid e Paris estão em terreno positivo, com uma ligeira valorização.