O preço dos combustíveis baixa a partir desta segunda-feira.

A gasolina sofreu a maior queda em oito meses, uma semana depois do barril do petróleo desvalorizar nos mercados internacionais. A gasolina simples 95 vai ficar um cêntimo e meio mais barata.

Já o gasóleo simples vai descer dois cêntimos, mas em média deve ficar ainda acima do euro e meio por litro. Esta será a maior queda semanal do preço do gasóleo desde maio.

