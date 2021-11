Farmacêutica BioNTech lucrou mais de 7 mil milhões de euros até setembro

Uma das farmacêuticas envolvidas numa das vacinas contra a covid-19, BioNTech, lucrou mais de 7 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, segundo anunciado esta terça-feira.

O lucro ocorre num ano em que a vacinação contra a covid-19 escalou por todo o mundo, sendo que a vacina da Pfizer/BioNTech é uma das quatro aprovadas pela União Europeia e uma das três aprovadas nos Estados Unidos. Até ao momento, segundo a nota divulgada, a BioNTech já distribuiu, em conjunto com a Pfizer, mais de dois mil milhões de doses de vacinas.

Os 7.126 milhões de euros de lucro contrastam com os 351 milhões de prejuízo do mesmo período de 2020 - altura em que a vacina estava apenas em fase de desenvolvimento.

Quase metade do lucro foi feito durante o terceiro trimestre, mais precisamente 3,2 mil milhões de euros, que comparam com 210 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado.

De destacar, no trimestre, que a BioNTech e a Pfizer reforçaram em 500 milhões de doses o acordo com os Estados Unidos.

Para todo o ano financeiro a empresa estima que as receitas que tem com a vacina sejam entre 16 e 17 mil milhões de euros.