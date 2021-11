PayPal lucra 1.087 milhões de dólares no terceiro trimestre

A plataforma de pagamentos americana PayPal lucrou 1.087 milhões de dólares (cerca de 939 milhões de euros à taxa de câmbio atual) no terceiro trimestre de 2021.

Na nota aos investidores é indicado que a empresa aumentou o lucro em 6% face ao mesmo trimestre de 2020, quando tinha lucrado 1.021 milhões de dólares (882 milhões de euros).

Excluindo fatores extraordinários, o lucro da PayPal foi de 1.319 milhões de dólares (1.140 milhões de euros) entre julho e setembro, mais 4% que no período homólogo.

No total dos primeiros nove meses do ano a empresa norte-americana lucrou 3.368 milhões de dólares (2.910 milhões de euros), o que compara com 2.635 milhões de dólares (2.277 milhões de euros) do mesmo período de 2020.

Apesar das contas ativas no PayPal terem diminuído 12% face ao terceiro trimestre de 2020, o volume total de pagamentos aumentou 24%, segundo indica a nota. Assim, as receitas aumentaram 13% para 6.182 milhões de dólares (5.341 milhões de euros) no terceiro trimestre, tendo já atingido 18.453 milhões de dólares (15.943 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano.

Para o presidente executivo da PayPal, Dan Schulman, os resultados do terceiro trimestre de 2021 "mostram sólidos crescimento no topo de um ano recorde".