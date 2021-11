Portugal tem quinta gasolina e sexto gasóleo mais caros da Europa

Portugal continua a ter a quinta gasolina e o sexto gasóleo mais caros da Europa, sendo as conclusões da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que diz que a grande discrepância entre os preços praticados em Portugal e Espanha se deve aos impostos.

De acordo com o relatório, do segundo para o terceiro trimestre do ano, o preço médio de venda da gasolina aumentou 7 cêntimos por litro.

Portugal é o quinto país da União Europeia onde a gasolina é mais cara: um litro custa 1,67€, um valor acima da média da União Europeia.

O preço a pagar pela gasolina poderia até ser mais baixo do que em Espanha, não fosse a carga fiscal: entre julho e setembro, mais de metade do valor da fatura foi para pagar impostos, que são, também estes, mais altos do que a média europeia (59% contra os 55% europeus).

Ainda assim, com ou sem impostos, a subida foi menos expressiva do que na União Europeia.

Quanto ao gasóleo, é pelo mesmo motivo que abastecer no país vizinho é mais barato.

Feitas as contas, o regulador diz que é a carga fiscal que explica porque é o gasóleo em Portugal 19 cêntimos mais caro do que em Espanha: se não fossem os impostos, seria apenas 2 cêntimos mais caro por litro (54% em Portugal, quando em Espanha representam 47%).

Do segundo para o terceiro trimestre, o preço de venda do gasóleo subiu 6 cêntimos e, a 1,46 cêntimos por litro, é o sexto mais caro da União Europeia: o preço médio praticado pelos 27 é de 1,34€.

O único combustível que sai mais barato em Portugal do que em Espanha é o GPL: subiu 4 cêntimos do segundo para o terceiro trimestre, mas ainda assim é 5 cêntimos mais barato do que do outro lado da fronteira, ainda que em Portugal os impostos pesem mais no preço final.

Contudo, o preço praticado em Portugal está acima da média europeia.

