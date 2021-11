Têxteis reforçam exportações e apelam a "reindustrialização"

As exportações do sector têxtil e de vestuário fecharam os primeiros nove meses do ano a crescer 1,6% face ao mesmo período de 2019, nos 3,9 mil milhões de euros, anunciou esta terça-feira a associação sectorial ATP- Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, sublinhando que a fileira "consolida o crescimento".

Comparativamente a 2020, o salto é de 16,1%, mostram os números da ATP, que continua, assim, a apontar para a possibilidade de um recorde no final do ano apesar de um cenário que "permanece heterogéneo", como refere em comunicado.

Por segmentos, o impulsionador do desempenho positivo da fileira vem dos têxteis-lar e outros artigos têxteis confecionados, com uma subida de 27,6% face a 2019, para os 643 milhões de euros. Inversamente, o vestuário em tecido, que representa mais de metade das vendas ao exterior, caiu 2,2%, para os 2,29 mil milhões de euros, continuando a não dar sinais de recuperação da crise pandémica, enquanto o vestuário em malha, mais direcionado para uma procura ligada ao conforto, cresceu 7%.

Por mercados, Espanha continua em queda (-16% comparativamente a 2019), mas mantém a liderança, com uma quota de 26%. França, no segundo lugar, evolui em sentido contrário, com uma subida de 14,4% e o maior crescimento absoluto (72 milhões de euros). Em destaque estão, também, os Estados Unidos da América (EUA), a ganhar 25,5% ou 64,5 milhões de euros, no quarto lugar do ranking das exportações têxteis lusas, atrás da Alemanha (+6,9%).

Um alerta deixado na Bélgica

Os resultados das exportações do sector, com base nos números do INE - Instituto Nacional de Estatística, foram divulgados no dia em que o vice-presidente da ATP, Miguel Pedrosa Rodrigues, defendeu na convenção da Euratex, a Federação Europeia da Indústria Têxtil, a decorrer na Bélgica, ser "essencial que a Europa tenha uma política industrial apropriada".

“O discurso sobre sustentabilidade e circularidade já foi apreendido pelos operadores têxteis, mas nem todos estão necessariamente a trilhar o caminho certo”, afirmou o empresário, numa referência ao facto de a China e de outros países do sudoeste asiático trabalharem "com outras regras".

Sublinhando que a pandemia expôs a dependência da Europa face à produção de países terceiros e evidenciou que “a única forma de reduzir esta dependência” é envolver as entidades públicas da própria União Europeia, Pedrosa Rodrigues propôs uma discriminação positiva da produção autóctone, que não tenha em vista apenas o preço e aposte na produção sustentável.

No entanto, para passar das palavras aos atos, os decisores da União Europeia precisam de “criar formas vigorosas de apoio aos investimentos privados”. Sem esse apoio, recorrendo apenas a capitais próprios ou ao endividamento à banca, as empresas acabam por colocar em risco os seus balanços e ficam "desfavorecidas" face a países como a China, onde o Estado apoia o investimento, alertou.

