AUTOvoucher: apoio estende-se a outros bens comprados nas bombas de combustível

O programa AUTOvoucher arrancou esta quarta-feira. Os contribuintes têm direito a um reembolso de 10 cêntimos por litro no combustível. No então, não é preciso comprar combustível para receber o subsídio.

Os combustíveis vão ter um desconto reembolsável de 10 cêntimos por litro de combustível, até 50 litros mensais. Ou seja, o programa vai dar cinco euros por mês entre novembro de 2021 e março de 2022. Num mês, será possível poupar, no máximo, 5 euros. Se este valor não for atingido, é acumulado e transita para os meses seguintes.

Para aceder, basta estar inscrito na plataforma IVAucher, na internet. O pagamento terá de ser feito através de cartão multibanco.

Há mais de dois mil postos de combustível aderentes. O AUTOvoucher termina em março do próximo ano.

Mais de um milhão de contribuintes já aderiu ao programa. Já foram feitos 2,4 milhões de reembolsos no total de 16,4 milhões de euros.

Não é preciso comprar combustível para receber o reembolso

O apoio, que é um subsídio direto do Estado aos contribuintes, não se destina apenas à gasolina e ao gasóleo. Pode comprar jornais, tabaco ou alimentos na bomba de gasolina, por exemplo, para aceder ao subsídio.

"Quando o consumidor proceda a um pagamento em aquisições de bens e serviços realizadas aos comerciantes referidos no artigo 4.º, através de um meio de pagamento elegível pela entidade operadora do sistema e no montante mínimo a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, parte do montante do pagamento é suportado (…)", lê-se no decreto-lei publicado em Diário da República.



O que preciso de fazer?

Tem de se inscrever na plataforma do IVAucher. Quem já estiver inscrito não precisa de se registar de novo. Tem de fazer uma compra num posto de combustível aderente, que pode consultar aqui. São mais de dois mil que, até ao momento, aderiram. Tem de pagar a conta com um cartão bancário de um dos bancos aderentes. O subsídio será creditado na conta bancária do contribuinte até dois dias úteis.

O que é e para que serve?

O Governo justifica este apoio financeiro com o atual contexto extraordinário de aumento do preço dos combustíveis, em particular nas últimas semanas, e com o "imperioso interesse público traduzido no apoio aos cidadãos e às famílias no quadro de uma estratégia de desenvolvimento económico e ambiental sustentável".

Lembra que este ano, e em particular nos meses de setembro e outubro, os preços dos combustíveis "têm vindo a registar aumentos significativos, recuperando o seu valor face à cotação do período de pré-pandemia".

Diz também que se afigura "previsível uma diminuição do preço da matéria-prima no curto e médio prazo", com efeitos favoráveis no preço dos combustíveis a partir dos primeiros meses de 2022.

O ministro das Finanças, João Leão, estimou que este apoio direto às famílias teria um impacto financeiro de 133 milhões de euros durante os cinco meses em que se prevê que a medida vigore.

Publicada autorização de 132,5 milhões para subsidiar AUTOvoucher

A autorização do Governo para subsidiar com 132,5 milhões de euros o apoio ao consumo de combustíveis até março de 2022, através da plataforma IVAucher, foi publicada em Diário da República.

O apoio AUTOvoucher será concedido mensalmente sob a forma de transferência direta para a conta bancária dos consumidores até dois dias úteis após o consumo", lê-se no preâmbulo do diploma.

O diploma, que produz efeitos retroativos a 28 de outubro, data em que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, autoriza a DGTF a realizar a despesa, para 2021 e 2022, de 132,5 milhões de euros, dos quais 53 milhões de euros este ano e 79,5 milhões de euros em 2022.

Este montante, para cada ano económico, "pode ser acrescido do saldo apurado no ano que lhe antecede", e estes encargos financeiros são satisfeitos pelas verbas inscritas ou a inscrever no Orçamento do Estado, no capítulo das despesas excecionais, gerido pela DGTF, segundo o decreto-lei.

O Ministério das Finanças, em comunicado divulgado na terça-feira, informou terem-se registado na plataforma IVAucher, desde 1 de novembro, dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis.

