Banca, energia, farmacêuticas: Governo prepara proposta de lei para renovar contribuições extraordinárias

O Ministério das Finanças está a preparar uma proposta de lei para evitar a caducidade de um conjunto de contribuições extraordinárias que são renovadas a cada Orçamento do Estado (OE) e, por isso, com o chumbo do OE, deixarão de poder ser cobradas a partir de janeiro, noticia o "Jornal de Negócios". Em causa estão contribuições extraordinárias sobre o setor bancário, a indústria farmacêutica e o setor energético ou mesmo a taxa de carbono.

A indicação foi dada aos deputados através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, durante a última conferência de líderes, em que foi definida a agenda dos trabalhos até ao final do mês quando Marcelo deverá assinar o decreto de dissolução do Parlamento.

Segundo o governante, está "apenas em causa evitar a caducidade das referidas contribuições, deixando ao critério da Conferência de Líderes a possibilidade de considerar também este agendamento com a necessária urgência”.

De acordo com o jornal, o Ministério das Finanças ainda não fechou completamente o assunto estando, por exemplo, em cima da mesa alterar, num eventual próximo OE, o facto tributário para mais tarde, em vez de ser logo a 1 de janeiro. Assim, poder-se-ia efetuar a cobrança tendo por base os ativos detidos a essa data pelas entidades destinatárias.

As contribuições extraordinárias têm de ser renovadas a cada ano, mas, na maioria dos casos, o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 não as poria em causa: poderiam ser incluídas a meio do ano, no Orçamento do Estado e cobradas retroativamente, segundo fiscalistas ouvidos recentemente pelo Expresso. Com esta decisão o Governo contorna, contudo, qualquer tipo de dúvidas.

A seguir um curso independente do Orçamento do Estado estão também a subida do salário mínimo e a negociação dos aumentos salariais aos funcionários públicos.

Já no caso das pensões, em janeiro apenas avança a atualização automática, que depende da inflação e do crescimento económico - a atualização mínima de 10 euros, que tinha sido imposta pelo PCP e pelo BE durante as negociações, cai com o chumbo do orçamento. Em jeito de campanha eleitoral, António Costa, em entrevista à RTP, prometeu que fará uma atualização de 10 euros com retroativos a janeiro, se ganhar as eleições.