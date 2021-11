Lucros da Adidas crescem mais de 70% para 984 milhões de euros no terceiro trimestre

A marca de roupa, calçado e outros acessórios desportivos Adidas reportou um lucro de 984 milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, mais 70,6% que no mesmo período em 2020, quando teve 577 milhões de lucro, mostram os resultados financeiros divulgados esta quarta-feira.

As vendas aumentaram apenas 3,2% face ao trimestre homólogo o que, segundo a marca, se deve a "fatores externos", como "o ambiente desafiante do mercado na China, os extensos confinamentos relacionados com a covid-19 na Ásia-Pacífico, bem como as perturbações na cadeia de abastecimento de toda a indústria".

O mercado mais forte da Adidas continua a ser a Europa, Médio Oriente e África (EMEA, em inglês), com um crescimento de 8,1% face ao ano passado e com quase mais mil milhões de euros faturados que no segundo maior mercado (América do Norte). Ainda assim, o maior crescimento percentual deu-se na América Latina, com um aumento de mais de 53%.

Por outro lado, na China e Ásia-Pacífico as vendas diminuíram 11% e 9,6%, respetivamente.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano o lucro da Adidas atingiu os 1.945 milhões de euros, o que compara com os 281 milhões do período homólogo - época altamente marcada por diversos confinamentos derivados da pandemia de Covid-19, especialmente nos mercados principais (EMEA e América do Norte).