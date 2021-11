Nova proposta de aquisição da Dielmar agrada ao ministro da Economia

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, vê com agrado a aquisição da empresa Dielmar por parte de um grupo têxtil que está disponível para retomar a atividade com a maior parte dos trabalhadores. A proposta foi apresentada no Tribunal do Fundão, esta quarta-feira, durante a assembleia de credores.

O encerramento da Dielmar acabou por ser aprovado durante a assembleia. No mesmo dia, o grupo Valérius apresentou uma proposta de 250 mil euros para ficar com os ativos da fábrica. Falta a aprovação de alguns dos maiores credores – como é o caso da banca, que terá cinco dias para se pronunciar.

A proposta do grupo têxtil é vista pelos trabalhadores como uma esperança. Com a proposta em análise, os funcionários têm garantido o subsídio de desemprego e o recuso ao fundo de garantia salarial.

O sindicato fala de expectativas frustrada, lembrando que o salário referente ao mês de outubro continua por pagar. Insiste que a responsabilidade deve ser assumida pelo Ministério da Economia.