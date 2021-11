EDP Renováveis e Galp empurram PSI-20 para terreno negativo

Depois de uma oscilação inicial perto da "linha de água", o PSI-20 ficou-se no "vermelho", com uma desvalorização ligeira de 0,14%, para 5.696,29 pontos, às 8h30. A EDP Renováveis e a Galp pesam na bolsa.

Das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, 10 encontram-se a negociar em alta. A EDP Renováveis e a Galp são as cotadas que mais pesam na bolsa na abertura, ao perderem 0,97% e 0,93%, para 22,46 e 8,926 euros por ação, respetivamente. Também a "grande" Jerónimo Martins se encontra no "vermelho", com um deslize de 0,38%, para 20,84 euros.

Porém, quem lidera as quedas da sessão é a Ramada, que cai 1,01% para 5,9 euros por ação.

Em sentido inverso, e a impedir uma maior do índice, estão sete cotadas, nomeadamente a EDP, que ganha 0,23% para 4,78 euros por ação e o BCP, que avança 0,88% para 0,16 euros.

Contudo, a maior valorização pertence aos CTT, com ganhos de 0,97% para 4,165 euros por ação.

Lisboa segue, assim, o índice de referência europeu, Stoxx 600, que desliza cerca de 0,06%. Porém, entre as grandes praças europeias há três que se mantém em terreno positivo: Paris (0,16%), Madrid (0,22%) e Londres (0,3%).