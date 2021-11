Explorer desfaz-se das participações que tinha na Totalmedia, Grestel e Espaço Casa

O Fundo Explorer III, um dos veículos de investimento administrados pela portuguesa Explorer, alienou as participações que tinha nas empresas Totalmedia, Grestel e Espaço Casa, anunciou a gestora de fundos em comunicado. "Estas foram das empresas com maior retorno no Fundo Explorer III, que atravessou um contexto económico muito desafiante", sublinhou a sócia e presidente da Explorer, Elizabeth Rothfield.

A venda daquelas sociedades, acrescenta Elizabeth Rothfield, "permitiu um retorno notável para os investidores e é prova da resiliência e do potencial das três empresas".

A transação mais recente foi a venda da Totalmedia, que em 2020 alcançou uma faturação de 95 milhões de euros, a um grupo de investidores privados, liderado pela atual equipa de gestão. O Fundo III detinha uma participação próxima dos 100% do capital social desta empresa de distribuição e logística. Esta empresa foi adquirida pelo Fundo Explorer III no final de 2010, refere o comunicado.

Antes, em julho, foi alienada a participação de 70% que o Explorer III tinha na Grestel, posição adquirida por parte da equipa de gestão, liderada pelo acionista minoritário e presidente executivo da empresa, Miguel Casal. A aquisição da Grestel pelo Fundo Explorer III foi realizada no final de 2014.

E já em abril deste ano a Explorer desfez-se dos 62% que tinha na Espaço Casa, empresa de retalho de produtos para casa, que o Fundo Explorer III havia adquirido em 2014.

No seu comunicado a Explorer informa ainda que realizou o primeiro investimento do seu Fundo IV, comprando 70% da empresa portuguesa de reciclagem de plásticos Micronipol. O Fundo IV foi criado em 2018, com 100 milhões de euros para investir na aquisição de participações.