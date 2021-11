Lucros da Glintt sobem 27% para 1,3 milhões de euros até setembro

Os lucros da Glintt nos primeiros nove meses do ano cifraram-se em 1,29 milhões de euros, 27% acima do obtido no mesmo período do ano anterior, informou a empresa portuguesa de serviços tecnológicos esta sexta-feira.

Nos primeiros nove meses de 2021, a Glintt obteve um resultado operacional bruto (EBITDA) de 11,1 milhões de euros, que representa um crescimento de cerca de 2,4 milhões de euros, mais 27,4%, face ao período homólogo de 2020.

"O aumento do EBITDA resulta quer do aumento do volume de negócios quer da melhoria da eficiência operacional", justifica a empresa, na apresentação publicada na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Tendo em conta o contexto da crise pandémica de Covid-19 e os impactos que ainda se verificaram este ano, "a Glintt ajustou a sua oferta, a sua dinâmica comercial e implementou medidas de contenção e de controlo de custos (em especial cash costs) o que permitiu, a par do aumento de 15% no volume de negócios, um aumento da rentabilidade operacional bruta muito significativo", lê-se no memso documento.

O volume de negócios somou 75,8 milhões de euros, mais 10 milhões que no ano anterior. Tanto as prestações de serviços como as vendas cresceram, 16,2% e 11,2%, respetivamente.

A Glintt mantem uma estrutura de capitais em linha com os anos anteriores, o que se reflete num rácio de autonomia financeira de 39,4%.

Quanto a pespetivas, a Glintt diz ter implementado medidas de defesa da rentabilidade e de capitalização "que permitem encarar com tranquilidade o remanescente do ano de 2021".