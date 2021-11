Toshiba planeia dividir-se em três

A Toshiba anunciou, esta sexta-feira, que planeia dividir-se em três empresas, numa tentativa de acalmar os investidores ativistas que pedem uma revisão radical do conglomerado japonês após anos de escândalos, noticia a agência Reuters.

O conglomerado japonês pretende deixar uma empresa com a sua divisão de energia e infraestruturas, outra empresa com as unidades de disco rígido e negócios de semicondutores de energia e, por fim, o terceiro ramo ficaria responsável pela participação da Toshiba na empresa de cartões de memória Kioxia Holdings e outros ativos.

O plano, que foi aprovado por uma revisão estratégica de cinco meses empreendida após um escândalo empresarial, foi parcialmente concebido para encorajar os investidores ativistas a venderem as suas participações, escreve a agência de notícias.

Porém, a separação vai contra os apelos dos investidores ativistas para que a Toshiba deixe de estar cotada na bolsa e alguns dos principais acionistas afirmaram que podem contestar o plano.

A ideia de sair da bolsa não agrada à Toshiba, tendo suscitado preocupações internas sobre o impacto que poderá ter no negócio e também na retenção de trabalhadores.