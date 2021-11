Airbus anuncia venda de 255 aviões A321neo no Dubai

A fabricante francesa Airbus anunciou este domingo a assinatura de um contrato com a Indigo Partners para a venda de 255 aviões da família A321neo, firmado no primeiro dia do Salão Aéreo dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo uma declaração emitida pela Airbus e citada pela agência Efe, a construtora vai vender 255 modelos A321neo e 29 A321XLR à Wizz Air (102), Frontier (91), Volaris (39) e JetSmart (23), todas companhias aéreas da carteira da Indigo Partners, sediada nos Estados Unidos da América.

No total, os operadores da Indigo Partners encomendaram 1.145 aviões da família A320, segundo a Airbus.

Segundo a mesma nota, a mexicana Volaria e a argentino-chilena JetSmart irão trocar 38 modelos A320neo por A321neo.

Segundo a Airbus, os A321neo apresentam motores e 'sharklets' de nova geração, que permitem uma poupança de 25% de combustível e de emissões de dióxido de carbono, bem como uma redução de 50% no ruído.

No final de outubro, a 'família' A320neo totalizava mais de 7.550 encomendas de 122 clientes desde o seu lançamento, em 2010.

A empresa acrescenta que nos últimos cinco anos "entregou mais de 1.950 aviões da família A320neo, que contribuíram para uma poupança de 10 milhões de toneladas de CO2".

A 17.ª edição do Dubai Airshow, a mostra aérea dos Emirados Árabes Unidos, começou hoje com a presença de mais de 1.200 expositores.