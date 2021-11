Combustíveis: Governo recebe mais de 300 candidaturas para apoio aos transportes públicos

O Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática já recebeu mais de 300 candidaturas, envolvendo mais de 1.200 matrículas, ao apoio extraordinário para empresas de transportes públicos de passageiros devido à subida de preços dos combustíveis.

A ajuda extraordinária é paga de uma única vez e após validação pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. Os veículos têm de garantir que cumprem os critérios de elegibilidade, indicando o tipo de combustível usado e apresentando inspeção periódica obrigatória válida.

O período para a receção de candidaturas iniciou-se no dia 12 de novembro e decorre até às 23h59 do dia 30 de novembro, através da plataforma do Fundo Ambiental.

O apoio a conferir é de 10 cêntimos por litro. Assumindo consumos de 380 litros por mês no táxi e de 2.100 litros por mês nos autocarros, entre 1 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022, isto corresponde a 190 euros por cada táxi licenciado, num universo potencial de 12.025 veículos e 1.050 euros por cada veículo pesado de passageiros (universo potencial de 11.028 veículos).