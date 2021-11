EDP Renováveis vende à China Three Gorges carteira de parques eólicos em Espanha

A EDP Renováveis anunciou a venda à China Three Gorges, maior acionista do grupo EDP (com uma participação de 19,03%), de uma carteira de parques eólicos em operação em Espanha, avaliados em 307 milhões de euros.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, o portefólio de parques eólicos soma uma capacidade instalada de 181 megawatts (MW).

Em média estes parques eólicos têm 12 anos de operação, estando abrangidos por tarifas de venda à rede elétrica espanhola durante os primeiros 20 anos de atividade.

No seu comunicado a EDP Renováveis nota que esta transação com a China Three Gorges está ainda dependente da obtenção de autorizações regulatórias.

Com este negócio, o grupo EDP eleva para 2,6 mil milhões de euros o encaixe com rotação de ativos no âmbito do seu programa em curso para a venda de participações em diversos ativos da sua carteira.

A China Three Gorges, que entrou no capital da EDP em 2012 e que em 2018 lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a elétrica, que acabou por falhar em 2019, já fez outros negócios de compra de ativos do grupo EDP, incluindo parte dos parques eólicos do grupo em Portugal e em outras geografias europeias.