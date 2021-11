Governo holandês tenta abolir imposto em tempo recorde para não perder a sede da Shell para o Reino Unido

O Governo holandês está a tentar eliminar um imposto do qual a petrolífera Royal Dutch Shell se queixa, num esforço para que esta não deixe de estar sedeada no país, avança o "Financial Times".

A Royal Dutch Shell anunciou esta quinta-feira que iria passar a chamar-se apenas “Shell”, eliminando a parte holandesa do nome - e não só. Desagradada com as condições fiscais e as exigências ambientais na Holanda, a petrolífera disse que iria mudar a sede de Amesterdão para Londres.

A decisão ocorre depois de um tribunal holandês ter deliberado em maio que a empresa teria de cortar mais emissões de dióxido de carbono até 2030 - decisão da qual a Shell recorreu - e depois de o Governo do país ter recusado, em 2018, eliminar o imposto de 15% sobre os dividendos.

É neste segundo diferendo que o Governo holandês se mostra disposto a ceder. Segundo informações recolhidas junto de membros do Governo pelo "Financial Times", o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, está a tentar conseguir uma maioria parlamentar de última hora para descartar este imposto.

O CEO (presidente executivo) da Shell, Ben van Beurden, já havia apontado o imposto este ano como uma possível razão para abandonar o país. Outra multinacional que também se queixa do mesmo imposto e, à semelhança da Shell, é anglo-holandesa, é a Unilever.

De acordo com o "Financial Times", o Reino Unidos apresenta-se como uma exceção entre a maioria dos países da Europa, por não possuir este imposto.