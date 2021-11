PSI-20 abre na linha de água. BCP e EDP Renováveis penalizam

O PSI-20 abriu a sessão desta segunda-feira em queda de 0,08% para os 5739,58 pontos, à semelhança das suas congéneres europeias, que arrancaram a primeira sessão da semana na linha de água. O Stoxx 600 negociava, há momentos, em alta de 0,27%, numa altura de agravamento da situação sanitária em diversos países do Velho Continente.

Em Lisboa, pressionavam o BCP (-0,63% para os 0,1584 euros) e a EDP Renováveis (-0,35% para os 22,64 euros). A subsidiária para as energias limpas da EDP anunciou esta segunda-feira a venda do seu parque eólico espanhol à China Three Gorges, accionista maioritária da casa-mãe.

A Novabase liderava as perdas, recuando 1,5% para os 4,60 euros, seguida da Navigator, que depreciava 1,08% para os 3,30 euros.

A casa-mãe Semapa, por sua vez, era quem mais valorizava na abertura desta segunda-feira, apreciando 1,46% para os 12,50 euros. A Galp Energia e a EDP também apresentavam ganhos, porém mais ligeiros: cresciam 0,39% e 0,19, respetivamente, para os 8,85 euros e 4,76 euros.

A Ibersol, que divulgará esta segunda-feira os resultados do seu aumento de capital, subia 0,39% para os 5,10 euros.