Produção agrícola na União Europeia caiu 1,1% em 2020

A produção agrícola da União Europeia em 2020 cifrou-se nos 414,1 mil milhões de euros a preços correntes, 1,1% abaixo do registado em 2019.

França foi o país que mais contribuiu com produção agrícola em 2020, com 76,3 mil milhões de euros, o equivalente a 18,4% do total. Seguiu-se a Alemanha, com 57,6 mil milhões de euros, uma fatia de 13,9%, Itália, com 56,9 mil milhões, que pesam 13,7%, e Espanha nos 52,3 mil milhões, ou 12,6%. Fecham os Países Baixos, nos 28,2 mil milhões, 6,8%.

Ainda assim, todos estes grandes produtores diminuíram a produção em 2020, exceto Espanha. Portugal também aumentou.

Onze dos 27 estados-membros notaram um decréscimo de produção, com as maiores quedas a acontecer na Roménia (-11,3%), Malta e Bulgária (ambos com -4,5%). Os maiores aumentos verificam-se na Lituânia (8,6%), Irlanda (4,6%) e Eslováquia (3,8%).

A produção regrediu tanto na categoria animal como de colheitas, com descidas de 1% e 1,1%, respetivamente.