As atividades ligadas ao mar representam 11% da economia da Madeira e geram 450 milhões de euros por ano, mas, no arquipélago, a grande fatia destas receitas vai para as empresas ligadas ao turismo.

O mar é a paisagem que a Madeira oferece aos turistas, um cartão de visita que, nos últimos anos, ganhou espaço como lugar de lazer e experiências. E não há roteiro de férias sem um passeio de barco, seja para banhos ou para avistar golfinhos e baleias.

O negócio tremeu durante a pandemia, mas ressurgiu e bateu recordes no verão de 2021. As perspetivas são de crescimento numa altura em que as atividades ligadas ao mar representam já 11% da economia regional.

A grande fatia dos 450 milhões de euros é gerada pelo turismo costeiro, o que inclui desportos náuticos, mergulho, passeios e até hotéis.

A Madeira é o quarto melhor lugar da Europa para avistar cetáceos, mas tem pela frente vários desafios já que as quatro marinas do arquipélago estão a ficar sem espaço para mais embarcações.

