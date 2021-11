Insolvências de empresas em Portugal caem no terceiro trimestre do ano

As declarações de insolvência em Portugal caíram 34,8% no terceiro trimestre face ao período homólogo, depois de uma subida de 15,3% no segundo trimestre, divulgou esta quarta-feira o Eurostat. Já os registos de novas empresas subiram 0,9% face ao período homólogo, depois do "pulo" de 82,2% registado no segundo trimestre, espelhando a tendência de recuperação à saída da pior fase da pandemia do novo coronavírus.

A nível da União Europeia (UE), o número de registos de novas empresas aumentou 1,6% face ao trimestre homólogo, ao passo que as declarações de insolvência subiram 0,2%. Em cadeia, na UE, os registos de novas empresas recuaram 3,4% e as falências cairam 1,3%.

Face ao terceiro trimestre de 2019, o último trimestre comparável pré-pandemia, o número de aberturas de empresas ficou 5% acima em julho, agosto e setembro de 2021. O número de falências caiu, na mesma comparação, 26%.

Apesar do abrandamento nos registos de novas empresas, o gabinete de estatísticas europeu realça que nos setores dos transportes, informação e comunicação estes continuam "consideravelmente acima" do quarto trimestre de 2019, o último trimestre completo sem Covid-19.

No que toca a insolvências, o Eurostat revela que estas aumentaram, no terceiro trimestre, nos setores de construção, financeiro e segurador, ao passo que diminuíram nas áreas de transporte, alojamento, restauração e comércio, tal como nos setores de informação e comunicação.