PSI-20 abre em alta com Greenvolt a liderar ganhos

O principal índice português abriu em alta de 0,19% para os 5665,18 pontos, numa sessão mista nas congéneres europeias. O PSI-20 tinha, há momentos, seis cotadas em alta, nove em baixa e três inalteradas.

A liderar os ganhos estava a Greenvolt, que apresentou resultados trimestrais na terça-feira após o fecho do mercado, apresentando lucros de 7,5 milhões de euros até setembro. A empresa liderada por João Manso Neto apreciava 1,37% para os 6,67 euros. A EDP Renováveis crescia 0,26% para os 22,94 euros.

A Jerónimo Martins, que perdeu mais de 11% na sessão de terça-feira, apreciava, há momentos, 0,81% para os 19,37 euros. Seguia-se a única cotada do setor bancário português, o BCP, que valorizava 0,57% para os 0,16 euros. As duas grandes cotadas do índice eram o "motor" das valorizações na manhã desta quarta-feira.

A Ibersol era a cotada que mais desvalorizava na sessão desta quarta-feira, caindo 1,57% para os 5 euros por ação.

Na Europa, o Stoxx 600 crescia 0,12% no arranque da sessão.