Atividade económica recupera em outubro e preços de produção na indústria disparam graças a energia

A mais recente síntese de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quinta-feira, faz um retrato mensal da economia portuguesa e sublinha que o aumento homólogo de 11% dos preços na indústria transformadora de outubro foi o mais expressivo da série atual, numa altura em que o fantasma da inflação parece ter regressado em diversas economias mundiais.

A subida dos preços da indústria espelha "sobretudo o forte crescimento dos preços dos bens energéticos e dos bens intermédios", segundo o INE, com a energia a quebrar sucessivos recordes desde o verão e a afetar indústrias como a indústria automóvel, entre outras.

A subida dramática dos preços da energia reflete-se, entretanto, nos preços na produção de bens de consumo de forma menos enfática, aumentando, "consideravelmente abaixo das outras componentes, acelerando ainda assim para uma variação homóloga de 3,5% (2,6% no mês anterior)", ressalva o INE.

Ainda assim, Portugal, com uma variação de 1,8% do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em outubro, registou no mês passado a segunda menor taxa de inflação no conjunto dos 27 países da União Europeia (UE).

Regresso à vida impulsiona serviços

Na síntese de conjuntura, o gabinete de estatísticas português recorda que o índice de volume de negócios nos serviços, indicador que inclui comércio a retalho, "manteve uma variação homóloga acima de 10%" em setembro, espelhando o retomar da atividade económica com a melhoria da situação sanitária em Portugal, que viu a grande maioria das restrições relacionadas com a Covid-19 levantadas no penúltimo trimestre deste ano.

Apesar de a variação homóloga ter desacelerado 0,4 pontos percentuais face a agosto, para 10,3%, face a setembro de 2019, o último mês comparável sem Covid-19, este aumentou 1,5%.

Esta melhoria das condições sanitárias também é visível em dados já disponíveis para outubro, como o crescimento homólogo de 14,6% no montante de levantamentos, de pagamentos de serviços e de compras registado nos terminais multibanco em todo o País.

Contudo, numa altura de grandes dificuldades na indústria automóvel com as perturbações na cadeia de abastecimento e no fornecimento de semicondutores, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros, segundo o INE, "registaram uma diminuição homóloga de 22,7%, após a redução de 18,4% verificada em setembro". Contudo, as vendas de veículos pesados "registaram um forte crescimento homólogo", crescendo 21,3% em outubro, "após três meses de diminuições significativas".

Na construção, as vendas de cimento produzido em território nacional, não ajustadas de efeitos de sazonalidade e de dias úteis, registaram uma quebra homóloga de 0,6% em outubro, interrompendo os crescimentos de agosto e setembro.

Entretanto, no que concerne a consumo médio de eletricidade em dia útil, este "registou uma variação homóloga de 0,2% em outubro, o que compara com taxas de 0,4% e 0,6% em agosto e setembro, respetivamente", segundo o instituto.