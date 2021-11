Preço grossista da eletricidade dispara para máximo de três semanas

O preço grossista da eletricidade no mercado ibérico, o Mibel, retomou nos últimos dias uma tendência ascendente e na contratação já fechada para esta quinta-feira, 18 de novembro, atingirá um valor médio de 225,12 euros por megawatt hora (MWh), o mais alto das últimas três semanas.

Os dados publicados pelo Omie, o operador do mercado diário do Mibel, mostram que o preço grossista da eletricidade em Portugal e Espanha irá disparar esta quinta-feira (o preço médio esta quarta-feira é de 194,84 euros por MWh), sendo a primeira vez no corrente mês de novembro que ultrapassa a fasquia dos 200 euros.

Preço diário da eletricidade no Mibel em 2021

É preciso recuar a 27 de outubro para encontrar um preço diário mais alto no Mibel. Nesse dia a eletricidade alcançou os 226,15 euros por MWh na Península Ibérica, um patamar elevado, mas ainda assim aquém do máximo histórico de 288,53 euros por MWh registado a 7 de outubro.

O disparo que se verificará esta quinta-feira está estreitamente relacionado com o aumento da cotação internacional do gás natural, com o contrato de referência na Europa, o holandês TTF (Title Transfer Facility), a ultrapassar os 100 euros por MWh.

Este aumento pode ser explicado pela decisão, noticiada terça-feira, do regulador alemão da energia, de suspender temporariamente a certificação do gasoduto Nord Stream 2, colocando mais incerteza sobre quando poderá a Europa, através da Alemanha, receber volumes adicionais de gás proveniente da Rússia.

O aumento do preço de referência do gás natural encarece o preço cobrado pelas centrais de ciclo combinado (alimentadas a gás) pela eletricidade que produzem.

Além disso, segundo a informação do Omie, esta quinta-feira contará com um maior volume de eletricidade proveniente de centrais de ciclo combinado, compensando uma redução na produção prevista dos parques eólicos em Portugal e Espanha face à produção desta quarta-feira.