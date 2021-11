Ryanair deixa de ser cotada na bolsa de Londres devido a Brexit e regras europeias

A Ryanair anunciou esta sexta-feira que irá deixar de ser cotada na Bolsa de Londres, um efeito da saída do Reino Unido da União Europeia, alegando não se justificarem os custos de cotar na London Stock Exchange.

"O volume de negociação das ações na Bolsa de Londres não justifica os custos relacionados com a cotação", segundo o comunicado da transportadora aérea aos mercados, acrescentando que vai "consolidar a liquidez de negociação em um único mercado regulado para benefício de todos os accionistas".

Este mercado será a Euronext Dublin, índice onde já cota, além de continuar a ter ADR (instrumento utilizado para a negociação de ações de empresas estrangeiras nos Estados Unidos) a trocar de mãos na plataforma norte-americana Nasdaq.

De acordo com as regras europeias, as companhias aéreas que operarem dentro do bloco dos 27 devem ser detidas maioritariamente por nacionais dos países do Espaço Económico Europeu, que inclui os membros da União Europeia e a Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia.

De acordo com o "Financial Times", a Ryanair tem impedido nacionais de outros países de comprar ações desde que foi admitida à negociação em Londres, há 20 anos. Desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, a companhia aérea começou não só a impedir a aquisição de ações por britânicos, como também obrigou acionistas desse país a desfazerem-se de 1 milhão de ações compradas após a saída.

Nem os acionistas ingleses, galeses ou escoceses que já o eram antes da consumação do Brexit escapam nesta luta constante pelos 50,1% de posse europeia: estes, com o divórcio entre Londres e Bruxelas, deixaram de poder participar nas assembleias gerais da companhia aérea irlandesa, acrescenta o jornal.

O último dia de negociação das ações da Ryanair na bolsa londrina será o dia 17 de dezembro deste ano, tornando-se efetivo no dia 20 de dezembro às 8 horas.