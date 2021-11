Venda de combustíveis ultrapassa valores pré-pandemia

Os preço do combustível tem vindo a aumentar, no entanto as vendas dispararam para níveis acima dos registados antes da pandemia. Os dados mais recentes dão conta de uma subida de 3% em setembro, face ao mesmo mês de 2019.

O trânsito voltou a aumentar e, com ele, o aumento da procura de combustíveis – sobretudo gasolina. Em setembro, as vendas cresceram 4,8% face ao mesmo mês do ano passado, empurradas pelo consumo de gasolina simples 95 que disparou 8,8%. Já na gasolina aditivada foi registada uma quebra de cerca de 3%.

Os constantes aumentos dos preços parecem estar a levar a uma maior procura pelos combustíveis menos caros. Um situação que também se nota nas vendas de gasóleo: a subida global está nos 0,4%, impulsionada pelo crescimento de 2,4% no consumo de diesel simples. No aditivado, houve uma descida de perto de 3%.

Os dados foram divulgados pela Entidade Nacional para o Setor Energético e revelam que o consumo de combustíveis cresceu, no global, 1,5% face ao mesmo período de 2020. E até já ultrapassou níveis pré-pandemia.