Bolsa. Maré alta na Europa, PSI-20 com ganhos

A Europa despertou bem-disposta nesta quarta-feira depois de uma sessão de perdas para a maioria dos grandes índices do Velho Continente - e o PSI-20 não está a ser excluído desta maré alta no arranque do terceiro dia de negociação desta semana. O índice de referência português subia, há momentos, 0,45% para os 5522,39 pontos Já o Stoxx 600, índice que reúne 600 cotadas representativas do continente europeu, crescia 0,41%, recuperando parcialmente das perdas de terça-feira numa altura em que se teme o impacto da nova onda de infeções por covid-19 na economia europeia.

O BCP e o grupo EDP eram o sustento dos ganhos do PSI-20 na manhã desta quarta-feira. A única cotada do setor bancário português que restou no índice de referência nacional valorizava 1,5% para os 0,15 euros, à cabeça dos ganhos, ao passo que a EDP e a EDP Renováveis apreciavam 0,57% e 1,21%, respetivamente, para os 4,78 euros e 21,80 euros.

Nas perdas, a Pharol liderava, caindo 1,03% para os 0,09 euros. Seguiam-se a Altri (-0,89% para os 5,04 euros) e a Semapa (-0,84% para os 11,86 euros).

A Jerónimo Martins era a única cotada a negociar sem alterações de valor, fixando nos 19,52 euros.

Entretanto, os mercados de petróleo estão a reagir ao anúncio do presidente norte-americano, Joe Biden, da libertação de 50 milhões de barris de reservas de crude por diversos países, com uma inesperada subida de preços, sinalizando que será insuficiente para contrabalançar a escassez artificial criada pelo cartel da OPEP+.