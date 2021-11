BCP e Galp afundam-se. PSI-20 cai 3% na abertura

O PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira em queda, com o BCP e a Galp a protagonizarem as perdas da abertura (quase 6% cada). Assim, o índice de referência português começa o dia com uma desvalorização de 3,05%, para 5.390,07 pontos, às 8h25.

No dia seguinte a serem anunciadas as medidas que vão vigorar em dezembro e na primeira semana de janeiro para se combater a pandemia de covid-19, quase todas a cotadas do PSI-20 se encontram em terreno negativo (mais precisamente, 16 das 19 que compõem o índice).

A liderar as quedas está o BCP, que derrapa 5,5%, para 0,1408 euros por ação. O banco é logo seguido pela Galp, que cai 5,42%, para 8,336 euros por ação.

Além destas duas, também as "gigantes" EDP, EDP Renováveis e Jerónimo Martins se encontram no "vermelho". As energéticas perdem 2,17% e 1,06%, respetivamente, para 4,816 e 22,44 euros por ação. Já a retalhista desliza 0,41%, para 19,46 euros.

No dia em que as "obrigações verdes" da Greenvolt começaram a negociar na Euronext Lisbon, a energética de Manso Neto perde 1,64%, para 6 euros por ação.

No "verde" só está uma cotada: a Ramada, que avança 2,45%, para 6,68 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa que se encontra numa "maré vermelha". Por exemplo, o índice de referência, Stoxx 600, está a perder cerca de 3,3%.