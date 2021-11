Tesla investe 168 milhões de euros para expandir fábrica de Xangai

A Tesla planeia investir até 1,2 mil milhões de yuans (cerca de 168 milhões de euros) para expandir a capacidade de produção da sua fábrica em Xangai, permitindo empregar mais cerca de 4.000 pessoas no local, escreve a agência Reuters, citando um jornal local.

Os 4.000 trabalhadores que deverão ser contratados vão aumentar o número de pessoas empregadas na fábrica para 19.000. Apesar do aumento de trabalhadores, o documento consultado também pela agência não especifica em quanto a capacidade de produção será aumentada.

A fábrica da Tesla em Xangai foi projetada para produzir até 500.000 carros por ano e, atualmente, tem capacidade para produzir 450.000 unidades totais por ano dos veículos Modelo 3 e Modelo Y.

Segundo a Reuters, as vendas da empresa de Elon Musk estão a aumentar na China, mas também a pressão regulatória está a crescer devido a preocupações com a segurança do produto e sobre a gestão dos dados dos clientes.