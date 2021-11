Preços da trufa branca de Alba aumentam: um quilo custa cerca de oito mil euros

Começou a época da trufa branca da região italiana de Alba. Para os amantes do produto é a melhor altura gastronómica do ano. Este ano, devido à escassez, os preços aumentaram: um quilo ronda os oito mil euros.

Três quilos das raras trufas brancas de Alba custaram 24 mil euros.

Apesar do elevado preço, o restaurante Come Prima, em Lisboa, gasta 1 quilo deste alimento todos os dias, de 24 de novembro a 4 de dezembro.

Agora, no restaurante Eleven: por onde passam, deixam as salas repletas do seu aroma.

É um produto outonal raro e difícil de apanhar, que depende exclusivamente de condições naturais. Custa milhares de euros e varia todos os dias. Este ano, os preços aumentaram porque a colheita reduziu cerca de 80%.

As trufas brancas de alba devem ser consumidas cruas e sempre laminadas. Duram cerca de cinco dias desde que são colhidas.

