Governo abre concursos para financiar em 8 milhões de euros investigação e inovação na agricultura

O Ministério da Agricultura lançou esta quinta-feira dois concursos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). São 8 milhões de euros no total, ou 4 milhões de euros para cada um dos concursos, para financiar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação no âmbito das iniciativas “Territórios Vulneráveis” e “Terra Futura", segundo um comunicado do Governo. Cada projeto poderá ter, no máximo, financiamento de 1 milhão de euros.

O primeiro concurso visa "apoiar atividades de I&D [investigação e desenvolvimento] e inovação que desenvolvam e promovam práticas mais ecológicas, modos de produção mais sustentáveis, valorizem os serviços dos ecossistemas, as raças autóctones e as variedades tradicionais, contemplando todos os tipos de agricultura", de acordo com o Ministério.

O segundo aviso, diz o Governo, "ambiciona encontrar respostas que promovam a digitalização e a aplicação das tecnologias digitais para melhorar a produtividade agrícola e agroalimentar", através da agregação do "conhecimento científico a equipamentos avançados, à 'Internet of Things' e à ciência de dados, de modo a desenvolver soluções que possam ser aplicadas a diferentes sistemas agrícolas, que tenham um grande potencial de exploração, comercialização e internacionalização".

“Temos de garantir uma produção cada vez mais sustentável a todos os níveis – ambiental, económico e social – e estes dois avisos incidem, precisamente, na colocação de mais inteligência nas cadeias de valor, através da Agricultura 4.0, e na resposta aos desafios da transição ecológica e climática, através da aposta em territórios mais sustentáveis”, refere Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, citada no comunicado do Governo.

A apresentação das candidaturas poderá ser feita na página criada pelo Ministério para o efeito a partir desta quinta-feira, e até às 17 horas do dia 28 de fevereiro.