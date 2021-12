Setores da restauração e turismo já começam a sentir impacto das novas medidas

As novas medidas de controlo da pandemia estão a levar ao cancelamento de muitos jantares de Natal e de viagens para Portugal. Os restaurantes e o setor do turismo já sentem as reservas a diminuir.

O mês de dezembro costuma ser um dos mais rentáveis para a restauração com jantares de Natal a encherem as mesas, mas este ano, com o aumento do número de casos e o aparecimento da nova variante, significa mais um passo atrás para os empresários.

Também no setor do turismo, centenas de pessoas estão a ser obrigadas a alterar os planos para as férias de Natal. Com a entrada em vigor a situação de calamidade, muitos turistas já começaram a cancelar as viagens para o país.

As novas restrições entraram em vigor esta quarta-feira e poderão prolongar-se até dia 20 de março.

