Petróleo. OPEP+ confirma aumento da produção para janeiro, mas admite revisões por causa da Ómicron

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os países aliados (OPEP+) anunciaram na quinta-feira que irão manter os aumentos de produção anteriormente previstos de 400 mil barris por dia em janeiro, surpreendendo o mercado petrolífero, que esperava uma manutenção dos níveis atuais.

O cartel liderado pela Arábia Saudita alertou, contudo, que está a monitorizar os efeitos da variante Ómicron do covid-19 na procura, numa altura em que diversos países repõem restrições ao movimento de parte da população. E dizem que poderão reunir-se antes da data prevista da próxima reunião, 4 de janeiro, se a procura se degradar, segundo os responsáveis da OPEP+, de acordo com a "Reuters".

Esta decisão de manter o aumento diário de 400 mil barris de crude por dia em janeiro - e não diminuir o aumento ou até mesmo pausá-lo, como antecipavam muitos analistas - está a ser interpretada como uma demonstração de boa-vontade do país líder do cartel, a Arábia Saudita, perante os Estados Unidos, cujo presidente, Joe Biden, tem apelado ao aumento da produção numa altura de grande subida dos preços.

Se as relações entre os dois países começaram com o pé esquerdo à entrada de Biden na presidência devido à postura da nova administração em relação ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, do Washington Post, na consulado saudita em Istambul, na Turquia, em 2018, o país está a rever a sua abordagem perante um dos países-chave para a estabilidade geopolítica do Golfo Pérsico e para as economias mundiais, ainda muito dependentes do "ouro negro".

Entretanto, os Estados Unidos, tendo obtido uma resposta satisfatória aos apelos de meses, anunciaram que estão dispostos a recalibrar a libertação de reservas de crude nos mercados anunciada recentemente se a procura diminuir.

O barril de crude do contrato West Texas Intermediate, a referência para o mercado norte-americano, registava a meio da manhã de sexta-feira uma subida interdiária de 2,93% para os 68,45 dólares.