Novas notas de euro chegam em 2024 e quem escolhe os desenhos são os europeus

O que representa a Europa para os europeus de hoje? O Banco Central Europeu anunciou esta segunda-feira que irá dar início a um processo de escolha de novos desenhos para o euro em papel que substituirão as janelas, pontes e pórticos que atualmente decoram as notas.

As pontes, janelas e pórticos da civilização europeia atualmente presentes nas notas de euro darão lugar a outros elementos daqui a três anos. O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta segunda-feira que está a preparar novas notas de euro com desenhos novos, num processo que irá envolver conselheiros dos países da moeda única - sendo a representante portuguesa neste processo a vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Elvira Fortunato - e os próprios cidadãos europeus. A decisão final relativamente aos novos desenhos está marcada para 2024.

“Depois de 20 anos, é altura de rever a imagem das nossas notas de forma a fazer com que os europeus de todas as idades e proveniências se identifiquem mais com elas", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, citada no comunicado de imprensa. Já segundo o membro do conselho executivo do BCE e líder do projeto do euro digital, o italiano Fabio Panetta, “queremos desenvolver notas que os europeus tenham orgulho de usar como seu próprio dinheiro".

Tiago Miranda

Em comunicado, a instituição anunciou que o processo começará com a recolha de opiniões de cidadãos dos países da zona euro através de grupos de foco, dos quais sairá uma lista de possíveis temas para as novas notas. A partir desses contributos, entra em cena o grupo consultivo criado para o processo, composto por um especialista de cada país da zona euro, de áreas que vão das ciências às artes, proposto pelo respetivo banco central. O Banco de Portugal propôs Elvira Fortunato, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, Prémio Pessoa de 2020 e cientista pioneira na chamada eletrónica de papel, como o nome português. O grupo consultivo irá, então, apresentar uma lista final de novos temas ao conselho de governadores do BCE.

A lista final irá ser "devolvida" aos cidadãos, que poderão dar os seus contributos em relação aos temas nela incluídos. "Seguir-se-á um concurso de desenhos para as novas notas, a seguir ao qual o BCE voltará a consultar o público. O Conselho de Governadores irá tomar a decisão final", segundo o comunicado. Findo o processo de escolha do desenho, cabe ao BCE começar o processo de produção das novas notas.

"As notas de euro estão para ficar", diz Christine Lagarde

Apesar do uso de pagamentos eletrónicos ter acelerado durante a pandemia, o dinheiro vivo continua a ser muito procurado como reserva de valor, além de ter sido o meio de pagamento mais popular no retalho físico em 2019, de acordo com o banco central. Como resume Christine Lagarde: "As notas de euro estão para ficar".