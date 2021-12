Renault vai despedir menos 300 pessoas em França que o inicialmente previsto

A Renault concluiu as negociações, que se iniciaram a meio de setembro, com os sindicatos representativos dos funcionários em França, para um novo acordo de três anos, correspondente ao período de 2022 a 2024. Serão cortados menos empregos do que o inicialmente previsto, noticia o jornal francês "Les Echos".

No geral, o novo acordo prevê novos cortes de postos de trabalho e alguns sacrifícios na organização do trabalho, mas também compromissos na atribuição de veículos e produção, num contexto de dificuldades financeiras e escassez de componentes.

Inicialmente a Renault pretendia suprimir 2.000 postos de trabalho entre 2022 e 2024. Agora há 300 trabalhadores que serão poupados, uma vez que o novo plano prevê despedir 1.700 pessoas.

Em setembro a fabricante de automóveis francesa tinha revelado que, apesar do corte no pessoal, pretendia contratar 2.500 trabalhadores para áreas de ciência de dados e também especialistas químicos em baterias.