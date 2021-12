PSI-20 segue Europa e avança 1%

O PSI-20 segue em alta na semana, com uma valorização de 1%, para 5.561,98 pontos, às 8h45. Todas as cotadas "gigantes" se encontram no "verde", com a Jerónimo Martins em destaque.

A dona do Pingo Doce avança 1,68%, para 19,915 euros por ação.

No total, 15 da 19 cotadas que compõem o índice de referência português, encontram-se a negociar em alta. Além da retalhista, também os outros "pesos pesados" estão em terreno positivo: a EDP Renováveis ganha 0,09%, para 21,68 euros por ação, a Galp avança 0,23%, para 8,82 euros, BCP vê ganhos de 0,68% para 0,1489 euros e, por fim, a EDP avança 1,18%, para 4,89 euros.

No "vermelho" está apenas uma cotada, a Ibersol, que perde 1,86%, para 5,28 euros, mantendo-se as restantes três inalteradas face a segunda-feira.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também se encontram no "verde". Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, avança cerca de 1,4%.