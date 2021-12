Anacom entrega ao Governo lista das zonas onde não há redes fixas de alta velocidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) entregou na segunda-feira ao Governo o levantamento das zonas onde não há redes fixas de alta velocidade, disse esta quarta-feira o presidente da entidade, João Cadete de Matos.

A Anacom tinha 45 dias para recolher a informação e elaborar as propostas dos cadernos de encargos dos procedimentos concursais a realizar pelo executivo.

O relatório foi entregue na segunda-feira ao Governo.

"Agora o Governo recebeu o levantamento das zonas brancas e devo dizer que isso é marcante para o país", acrescentou, salientando que prazo dado para o efeito era curto, mas foi cumprido.

"O que fizemos agora foi ter uma cobertura geográfica georreferenciada na base de subsecções estatísticas, vai ao detalhe máximo, nós neste momento temos o mapa do país com a identificação de quais são as zonas onde não existe rede de alta velocidade", salientou João Cadete de Mato, presidente da entidade.

João Cadete de Matos salientou tratar-se de um "passo importante para o país", uma vez que está previsto a cobertura de 75% do território em rede móvel em dois anos, 90% em quatro anos, com 100 Mbps, e se simultaneamente se avançarem com os concursos da fibra ótica - que o Governo tem previsto, Portugal será um "país mais homogéneo" em termos de cobertura.