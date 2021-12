Comissão Europeia propõe novas regras de combate à precaridade nas plataformas digitais

A Comissão Europeia acredita que há mais de 4 milhões de pessoas que trabalham de forma precária para plataformas digitais como a Uber e a Glovo. Bruxelas defende que estes trabalhadores deviam ter direito ao salário mínimo e proteção social.

Segundo o executivo comunitário, haverá mais de 28 milhões de cidadãos na União Europeia a trabalhar em plataformas digitais em diferentes setores, número que poderá atingir os 43 milhões em 2025.

A Comissão Europeia prepara-se para avançar com uma lei que estabelece os critérios para distinguir plataformas independentes e dependentes. Se for de um empregador, as pessoas que trabalham para ela "têm direito aos mesmos direitos e proteções que os trabalhadores fora do mundo digital", defende Nicolas Schmit.

Se esta lei for aprovada, mais de 500 plataformas digitais que operam na UE têm de adotar uma política de transparência.

"Para que as pessoas possam compreender como é que os carros são atribuídos e como é que os preços são estabelecidos", adianta o comissário do emprego e direitos sociais.

SAIBA MAIS