A Mercedes-Benz, marca propriedade da Daimler, anunciou esta quinta-feira que o regulador alemão dos transportes aprovou o sistema semiautomático desenvolvido para os automóveis da marca, naquele que é um passo decisivo para que os veículos autónomos comecem a circular nas estradas europeias.

De acordo com uma notícia da "Reuters" o regulador dos transportes alemão KBA aprovou o sistema da Mercedes por estar de acordo com as exigências técnicas definidas pelo Fórum Mundial para a Harmonização dos Regulamentos de Veículos da Organização das Nações Unidas (ONU), onde se estandardizam normas relativas a processos de fabrico, ambientais, entre outros. Estas normas só foram definidas no início de 2021

O sistema vai permitir aos condutores fazerem tarefas como compras online ou responder a emails em alturas de engarrafamentos ou trânsito congestionado, a uma velocidade máxima de 60 quilómetros por hora, e apenas em troços adequados das auto-estradas alemãs, detalha a construtora de automóveis em comunicado.

Esta aprovação atual do regulador federal alemão, que a Mercedes diz ser a primeira aprovação oficial do mundo de um sistema semi-automático, abre caminho para que uma adoção deste tipo de veículos pelos países subscritores da Comissão Económica para a Europa da ONU, e pelo Japão, Coreia e Austrália. Porém, cada um terá de permitir a possibilidade de circulação deste tipo de veículos nos seus enquadramentos legais. Segundo a "Reuters", mal os grandes mercados da China e dos Estados Unidos façam esse enquadramento legal, a Mercedes irá comercializar o seu modelo S-Class com o sistema Drive Pilot.

A Alemanha criou e aprovou uma base legal para sistemas de nível 3 (de condução semiautomática, no qual é sempre exigida a presença de um condutor apesar do veículo ter grande autonomia) em 2017, permitindo à indústria automóvel local desenvolver sistemas de condução automática nas estradas teutónicas. Na primeira metade de 2022, os condutores alemães que adquirirem um Mercedes com este sistema poderão circular em mais de 13 mil quilómetros de auto-estradas alemãs (por agora) enquanto se penteiam ou retocam o batom.