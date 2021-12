Jerónimo Martins puxa PSI-20 para terreno positivo na abertura

O PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira no "verde", com uma valorização de 0,22%, para 5.525,56 pontos, às 8h35. Há mais empresas a negociar em baixa do que a subir, mas a Jerónimo Martins - empresa que mais pesa na bolsa - consegue puxar o índice para o terreno positivo.

A dona do Pingo Doce avança 1,46%, para 20,14 euros por ação.

A retalhista é a única dos "pesos pesados" que se encontra a negociar em alta. Ao seu lado estão apenas mais quatro cotadas.

Por outro lado, 12 das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, encontram-se a negociar em baixa. Entre elas estão as restantes "gigantes": EDP (-0,29%, para 4,826 euros por ação), EDP Renováveis (-0,37%, para 21,82 euros), Galp (-0,42%, para 8,584 euros) e BCP (-0,62%, para 0,1432 euros).

Contudo, a cotada que mais perde é a Nos. A empresa de telecomunicações cai 1,59%, para 3,346 euros por ação.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também se encontram no "verde", com ligeiras valorizações (à exceção de Madrid que perde cerca de 0,45%). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, avança cerca de 0,25%.