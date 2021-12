António Laranjo deixa presidência da IP e vai coordenar candidatura ibérica ao Mundial2030

O atual presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo, cessa funções a partir de 1 de janeiro de 2022, assumindo depois o cargo de coordenador da candidatura ibérica ao campeonato do mundo de futebol de 2030, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação comunicou, esta sexta-feira, que, "atendendo ao período eleitoral que o país viverá no início do ano", o atual Conselho de Administração da IP cessará funções dia 1 de janeiro do próximo ano, ficando a nomeação do novo Conselho de Administração a cargo da próxima legislatura..

O ministério de Pedro Nuno Santos "agradece a dedicação e trabalho de enorme qualidade que António Laranjo levou a cabo na presidência da IP", salientando que liderou a empresa "num período de grande mudança e investimento, em especial no setor da ferrovia".

E, pouco depois, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que António Laranjo será o coordenador do projeto técnico da candidatura de Portugal e Espanha à organização do campeonato do mundo de futebol de 2030.

"Não posso, nesta altura, deixar de expressar o enorme privilégio que tem sido liderar a equipa de excelentes profissionais do Grupo Infraestruturas de Portugal, na certeza de que continuarão a enorme e exigente missão de servir o país", referiu António Laranjo.

Licenciado em Engenharia Industrial e mestre em Gestão de Projetos, António Laranjo iniciará funções logo em janeiro do próximo ano, ficando também responsável pela construção da Fase 3 da Cidade do Futebol.

A ligação ao futebol

Além de ter estado na candidatura e organização do Euro2004, Laranjo foi candidato à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em 2012, quando foi derrotado por Mário Figueiredo.

"A FPF é uma instituição de referência. Na última década habituou os portugueses a um desempenho de excelência em todas as suas dimensões - desportiva, técnica, social. Será para mim um enorme orgulho assumir estas funções e poder, assim, dar o meu contributo para o projeto em comum com Espanha, de candidatura ao Mundial2030, e para que a Cidade do Futebol seja um espaço ainda mais completo e funcional, valorizando a FPF e o desporto em geral", afirmou Laranjo.

O presidente da FPF assumiu o "regozijo" com a contratação de Laranjo, cujas funções vão, além da candidatura ibérica, incidir no "alargamento" da Cidade do Futebol, para a construção do pavilhão destinado ao futsal, das instalações da Portugal Football School e dos novos espaços do Canal 11.

"Sabemos, pelo seu currículo profissional e pelo contributo fundamental que teve na candidatura do Euro2004 e, mais tarde, na construção da Cidade do Futebol e na Casa dos Atletas, que as suas qualidades profissionais e pessoais representam uma enorme mais-valia para a FPF. É assim com enorme satisfação que recebemos o Eng. António Laranjo na família do futebol. Bem-vindo!", vincou Fernando Gomes.

Também o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) saudou o novo responsável pela candidatura ibérica.

"A sua experiência anterior, designadamente no Euro2004 que se realizou em Portugal, será essencial para apresentarmos a candidatura conjunta mais forte possível. Damos, por isso, as boas-vindas a António Laranjo na certeza de que trabalharemos juntos para ter sucesso neste projeto chave para as duas federações e nossos respetivos países", frisou Luis Rubiales.

Além de Portugal e Espanha, manifestaram intenção de receber a 24.ª edição do campeonato do mundo de futebol Marrocos, a candidatura conjunta de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile e as de Roménia, Grécia, Bulgária e Sérvia.

O processo de candidaturas deve ser lançado no segundo trimestre de 2022 e a escolha dos anfitriões deve ocorrer no 74.º congresso da FIFA, em 2024.