Valor dos serviços prestados às empresas recuou 1,7% em 2020

O valor dos serviços prestados às empresas portuguesas caiu 1,7% em 2020 para 18,2 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2019 este indicador tinha crescido 9,2%.

Os resultados estão influenciados pela pandemia de covid-19, que "produziu efeitos diferenciados no volume de negócios das diversas atividades dos serviços prestados às empresas", mas o INE considera que, "globalmente, o efeito foi negativo, embora não tão acentuado como o observado no total das empresas não financeiras".

Apesar do decréscimo, o valor acrescentado bruto (VAB) cresceu 3,2%, para de 11,2 mil milhões de euros. Já o excedente bruto de exploração (EBE) cresceu 8,4% para 3,1 mil milhões.

O VAB apresentou uma subida menor que em 2019 (10,6%), mas o EBE viu um aumento maior que no ano antes da pandemia (tinha registado um crescimento de 3,8%).

De acordo com o gabinete estatístico, o que levou a estes resultados do VAB e EBE foi, em grande parte, "o desempenho dos serviços de informática, traduzindo a maior solicitação deste tipo de serviços no contexto pandémico".

A informática foi, aliás, a atividade mais representativa (34,1% do total da prestação de serviços) e a única que cresceu em 2020 (10,4%).

Já a contabilidade, auditoria e consultoria mantiveram-se como o segundo grupo de atividades mais representativo (26,6% do total da prestação de serviços), tendo registado um decréscimo de 3,9%.

O setor das atividades de emprego representou 8,2% do total da prestação dos serviços prestados às empresas (com uma redução de 17,1%) e o setor das atividades jurídicas representou 8,7% (-2,9%).

Por fim, a publicidade representou 7,4% (com um decréscimo de 17%), mas foi a atividade com o maior rácio de prestação de serviços por trabalhador: 95,6 mil euros de serviços prestados.

Estes resultados correspondem a 129.812 empresas (mais 4,1% que em 2019), empregando 439.234 pessoas (menos 1,6% que no ano anterior).

De acordo com o INE, no conjunto dos serviços prestados às empresas, "as cinco maiores empresas representaram 26,4% do total da prestação de serviços em 2020 (26,5% em 2019)".