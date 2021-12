Altice aumenta participação na BT para os 18%. Governo britânico diz acompanhar "cuidadosamente" a situação

Depois de investir 2,2 mil milhões de libras (2,5 mil milhões de euros) na BT em junho deste ano em troca de 12,1% da operadora de telecomunicações britânica, tornando-se na maior accionista da empresa, a Altice anunciou esta terça-feira que subiu a sua posição para os 18%, de acordo com o "Financial Times". E em Londres o governo britânico começou a roer as unhas, temendo que a maior empresa de telecomunicações do Reino Unido passe para as mãos de um magnata francês conhecido por comprar ao desbarato e vender caro em partes.

A BT, uma espécie de equivalente britânico da antiga Portugal Telecom, que antes tinha o monopólio das comunicações telefónicas no país, está sob monitorização do governo britânico, que diz "não hesitar em agir se for necessário para proteger a nossa infraestrutura crítica de telecomunicações nacionais", segundo um comunicado do executivo de Boris Johnson emitido após o novo investimento de Patrick Drahi, presidente da empresa francesa.

A Altice está em processo de alienação de ativos, com a operação portuguesa em cima da mesa para venda, como noticiado este ano. O "Financial Times" realça que a mudança de estratégia da empresa de Drahi de um comprador de ativos baratos para um investidor em operações consolidadas e geradoras de receitas.