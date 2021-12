Portugal com cortes nas quotas de pesca de linguado, lagostim e pescada

Portugal vai ter cortes na pesca de pescada, linguado e lagostim, mas vai poder pescar mais bacalhau, tamboril e carapau. Os ministros do Mar dos 27 estados-membros chegaram a acordo, esta terça-feira, sobre as quotas para 2022.

O acordo chegou depois de uma longa noite de negociação. Para Portugal há cortes na pescada, linguado e lagostim, ainda que não tão grandes como a Comissão Europeia inicialmente propôs.

A pescada vai ter uma redução de 8% em vez de 18%, o que corresponde a uma quota total de 2.284 toneladas. Já o lagostim é de 5%, em vez de 16%. Já noutras espécies – como o atum patudo e o voador do Atlântico Sul – Portugal aceita as reduções maiores.

As reduções merecem críticas das organizações não governamentais (ONG) portuguesas sobre pescas. Lembram que os pareceres científicos não foram respeitados e que o corte devia ter sido maior.

Pelo contrário, os pescadores portugueses veem aumentar as quotas de carapau, tamboril e areeiro. Sobem ainda as oportunidades de pesca de bacalhau no Atlântico noroeste em 786 toneladas. A negociação tinha sido feita em setembro e é agora reafinada.