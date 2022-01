Raynald Joly nomeado diretor-geral da Renault Cacia

Raynald Joly foi nomeado administrador delegado e diretor-geral da Renault Cacia, fábrica do Grupo Renault em Portugal, anunciou esta terça-feira a empresa.

Joly, 54 anos, regressa à Renault Cacia, depois de uma passagem pela fábrica em 2010, tendo desempenhado "vários cargos em departamentos como Qualidade, Engenharia e Produção do Grupo Renault em França e Espanha", de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"Após oito anos, regresso com orgulho à Administração da Renault Cacia, precisamente quando esta celebra os seus 40 anos. 2022 vai ser com certeza um ano intenso, com a produção da nova caixa de Velocidades JT4 e o início da produção de componentes mecânicos para novos motores do Grupo Renault", afirmou, citado na nota.