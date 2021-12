Hidrogénio poderá contribuir para 20% da redução de emissões de CO2 até 2050

O investimento no hidrogénio poderá contribuir, dentro de três décadas, para 20% das reduções de emissões de dióxido de carbono (CO2), aponta um estudo da McKinsey para o Hydrogen Council sobre o potencial deste vetor energético.

De acordo com a McKinsey, na próxima década, a procura global de hidrogénio verde (produzido a partir da eletrólise da água com eletricidade de origem renovável) poderá crescer 50%.

Segundo o relatório da McKinsey, esta solução contribuirá para uma redução acumulada de 80 gigatoneladas (Gt) de CO2 até 2050. "Até 2030, traduzir-se-ia numa redução anual das emissões de CO2 equivalente ao volume total de CO2 emitido pelo Reino Unido, França e Bélgica juntos", aponta a McKinsey num comunicado divulgado esta quarta-feira, para apresentar o estudo.

"A China, Europa e América do Norte serão os maiores mercados de hidrogénio em 2050, representando no seu conjunto cerca de 60% da procura mundial", pode ler-se no relatório da McKinsey.

A consultora realça que para concretizar este processo de descarbonização será necessário um crescimento acentuado da produção de hidrogénio limpo nas próximas décadas. Forncer 660 milhões de toneladas de hidrogénio aos consumidores finais implicará uma capacidade de eletrólise de 3 a 4 terawatts (TW) e uma potência renovável entre 4,5 e 6,5 TW, nota a McKinsey,

Isso significaria que o investimento em projetos de eletricidade renovável dedicados à produção de hidrogénio verde representaria 15% a 25% de toda a nova capacidade renovável que será necessária até 2050 para atingir a neutralidade carbónica.

A McKinsey estima que já nesta década, até 2030, seja necessário instalar uma capacidade de produção de 75 milhões de toneladas de hidrogénio verde, que permitirão substituir o consumo de 25 milhões de toneladas de hidrogénio cinzento (produzido a partir de gás natural), 50 mil milhões de litros de gasóleo rodoviário e 60 milhões de toneladas de carvão usado na siderurgia.

"A concretização deste passo requer um aumento significativo da produção, das infraestruturas e das utilizações finais de hidrogénio", refere Bruno Esgalhado, sócio da McKinsey em Espanha, citado no comunicado da consultora.

"Atualmente, o impulso do hidrogénio é muito forte. Se compararmos as estimativas de capacidade de produção para 2030 feitas nos últimos três anos - de 2019 a 2021 - mais do que triplicaram todos os anos. Ao mesmo tempo, o volume de projetos maduros - ou seja, projetos que já têm uma solução técnica ou financiamento por trás - já totaliza mais de 80 mil milhões de dólares (cerca de 70,9 mil milhões de euros)", acrescenta o responsável.

Atualmente, a indústria do hidrogénio está a mostrar uma forte dinâmica a nível mundial, com mais de 520 projetos de grande escala anunciados em 2021, 100% mais do que no ano anterior, e com 150 projetos acrescentados só nos últimos três meses da realização deste relatório, o que resultará num investimento de 160 mil milhões de dólares (cerca de 142 mil milhões de euros).

No entanto, isto cobre apenas 25% dos 700 mil milhões de dólares (623 mil milhões de euros) necessários para atingir os objetivos de neutralidade carbónica por via do hidrogénio, que incluem 300 mil milhões de dólares (267 mil milhões de euros) para a produção de hidrogénio, 200 mil milhões para infraestruturas e 200 mil milhões (cerca de 178 mil milhões de euros) para utilizações finais de hidrogénio.

Para atingir esta meta de 20% de redução global de carbono em 2050 "é necessária uma colaboração mais estreita entre os setores público e privado para amplificar os investimentos, que devem aumentar mais do quádruplo para colocar o mundo no caminho da neutralidade carbónica", refere ainda Bruno Esgalhado.

O relatório salienta ainda que os governos devem encorajar a transição através de incentivos, regulamentação e mecanismos de apoio ao hidrogénio para superar os obstáculos económicos iniciais, a fim de se tornarem verdadeiramente competitivos, enquanto o setor privado deve estar disposto a investir para criar a mudança e assumir alguns riscos, bem como estabelecer normas e níveis de ambição comuns entre setores e regiões.