Preço da luz no mercado regulado sobe 0,2% em 2022

O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai subir 0,2% no próximo ano, anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"Para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (que representam 5% do consumo total e 915 mil clientes), ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação média anual das tarifas transitórias de venda a clientes finais em baixa tensão é de 0,2%", indicou, em comunicado, o regulador.